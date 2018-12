Gabalier gegen kritische Medien: Unterstützung und Spott im Netz

Sein letztes Konzert in diesem Jahr nutzte Andreas Gabalier, um sich erneut politisch zu positionieren. Diesmal traf es die Zeitungen Standard und Falter. Vor 14.500 Besucherinnen und Besuchern mutmaßte er, Redakteure seinen "undercover in der Halle", um "verheerende Geschichten" zu schreiben. Und da "Traditionen nichts für sie sind", hätten deren Chefredakteure "am 24.12. nichts zu tun". Sie könnten als "Ochs und Esel" in einer Weihnachtskrippe auftreten.