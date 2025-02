Es sollte das Coachella der Bahamas werden: Das skandalös gescheiterte Fyre-Musikfestival soll nach den Plänen des Gründers Billy McFarland in diesem Jahr eine Neuauflage bekommen. "Das Fyre Festival 2 wird Wirklichkeit", hieß es in einer Ankündigung, die der 33-Jährige auf der Plattform X postete. Demnach soll das Festival vom 30. Mai bis 2. Juni auf der Isla Mujeres in Mexiko stattfinden.