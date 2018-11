Funk, Soul und R'n'B: Der Groove einer Epoche

Der afroamerikanische Fotograf Bruce W. Talamon war in den1970ern und frühen 1980ern so nah dran wie kaum ein Zweiter an den Stars der Soul-, Funk- und R&B-Szene. Mit dem nun im Taschen Verlag vorliegenden Bildband „ Soul. R& B. Funk. Photographs 1972–1982“ kann man sich an Talamons Fersen heften und sich durch 300 Fotografien blättern.