Fünfte Staffel von "Fargo": Kochen, putzen, töten

Die sich aus dem Film der Coen-Brüder (1996) entwickelnde Serie zählt seit Staffel 1 (2014) mitunter zum Besten, was das Streamingangebot zu bieten hat. Das liegt an den umwerfend gut gezeichneten Figuren – ausgestattet mit sympathischen Schwächen und herrlichen Abgründen. Es liegt aber auch an der Art und Weise, wie die Geschichten erzählt werden – mit schwarzem Humor, durchzogen von Geheimnissen und überraschenden Wendungen.

Der erste offizielle Trailer zur Serie: