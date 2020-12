Fruchtbare Publizität: "Die Furche" wird 75

Sagen Sie niemals „katholische Wochenzeitung“ zu ihr. Die Furche, ein heimisches Aushängeschild für journalistische Kontemplation, feiert heute, Dienstag, Jubiläum: Die erste Ausgabe erschien vor 75 Jahren, nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Damals wie heute prägen ihre Seiten: Debatte, Diskurs, Denken.

Seit etwas mehr als einem Jahr steht der Redaktion die erste Frau vor: Doris Helmberger-Fleckl folgte Rudolf Mitlöhner nach, der nach zweimaliger Amtsausübung als Chefredakteur bei der Wochenzeitung in die Innenpolitikredaktion des KURIER wechselte.

Helmberger-Fleckl schickte die oben angeführte Bemerkung zum Katholizismus im Gespräch mit dem KURIER voraus. Man sei eben keine Kirchenzeitung, wiewohl die Furche in katholischem Geist gegründet wurde. „Sie verstand sich 1945 als Beitrag zum geistigen Wiederaufbau des Landes“, sagt sie. „Es war der Versuch, die ehemaligen Verfeindeten ins Gespräch zu bringen, also in dem verhärteten Boden eine Furche zu ziehen.“

Gegründet wurde dieses bemerkenswerte Periodikum vom Publizisten Friedrich Funder, der vor dem Krieg als christlich-sozialer Scharfmacher Einfluss ausübte. Nach den Erfahrungen in der NS-Zeit, in der er im Konzentrationslager Dachau interniert war, änderte sich das. Zeit für eine Furche.

„Wir waren immer eine weltoffene liberale Zeitung, nie konfessionell beengt“, so Helmberger–Fleckl. „Wir sind niemandem verpflichtet und hatten immer die Möglichkeit, die Kirche nach innen zu kritisieren.“ Die zahlreichen innerkirchlichen Debatten der Nachkriegszeit fanden Eingang in die Zeitung. Auch ohne Segen der Amtskirche.