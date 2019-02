Frittenbude kommen nach Österreich: Tanzbare Gesellschaftskritik

Frittenbudes Gesellschaftskritik wird meistens in Texte gegossen, die sich auch auf T-Shirts ganz gut machen würden: „No Border, no nation / No love, no dedication“.

Im Song „Die Dunkelheit darf niemals siegen“ wird zu treibenden Bässen und Punk-Schlagzeug ordentlich ausgeteilt. Dass dabei auch Schimpfwörter bedient werden, kann man als Arbeitsunfall sehen. Wo gehobelt wird, fallen eben Späne.



Frittenbude live: 21. März Wien/Flex; 22. März in Salzburg/Rockhouse; 23. März in Graz/PPC und 17. Mai in Dornbirn/ Conrad Sohm.