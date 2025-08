„Freakier Friday“: Starbesetzter Wohlfühl-Spaß mit Herz

Die Vorstellung einer Patchwork-Familien törnt die beiden ab. Sie sind keine rein Influencer-bewegte Teenager der Generation Z, die ihre Lebensanschauung von TikTok beziehen. Sie sind vielschichtige Charaktere, die zwar in ihrer eigenen Welt gefangen sind, aber auch echte Meinungen und echte Probleme haben.

Nun, in „Freakier Friday“ , ist es zwei Jahrzehnte später, Anna ist erwachsen und bereitet die Hochzeit mit ihrem Verlobten Eric vor. Da die künftigen Ehepartner Töchter aus früheren Beziehungen haben, sind noch familiäre Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Umso mehr, als sich die Töchter gerade in einem schwierigen Alter befinden.

Als sie mit ihren Müttern Körper tauschen, werden sie mit deren Ängsten und Verantwortlichkeiten konfrontiert. Was bedeutet, dass der Film übers Mit- und Gegeneinander von Generationen auch tiefgründig sein will.

Das beschwert bisweilen den Wortwitz der Dialoge. Aber es gibt eine Reihe von „Easter Eggs“ zu entdecken – teils recht witzige Anspielungen auf den ersten Film. Auch wenn das Körpertausch-Genre in den letzten Jahren überstrapaziert wurde, funktioniert „Freakier Friday“ als alberner Wohlfühl-Spaß mit Herz. Die bekannten Gesichter in der Besetzung tun dazu das, was man von ihnen erwartet

Freakier Friday. USA 2025. 111 Min. Von Nisha Ganatra. Mit Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan, Julia Butters, Sophia Hammons.