Frauen-Staatspreise für Sonja Aziz und Claudia Wilhelm

Die Kommunikationswissenschafterin Claudia Wilhelm (Universität Wien) und die Familienrechtsanwältin Sonja Aziz haben am Dienstag Staatspreise für Frauen erhalten.

Sie wurden im Rahmen des Österreichischen Frauenpreises ausgezeichnet, teilte das Frauenministerium per Aussendung mit. Der Käthe Leichter-Staatspreis ging an Wilhelm, der Grete Rehor-Staatspreis an Aziz. Eine besondere Ehrung gab es für die afghanische Botschafterin in Wien, Manizha Bakhtari.

Die Auszeichnungen gingen an Frauen, "die mit ihrem Engagement, ihrer Forschung und ihrem Einsatz für Gleichstellung, Gerechtigkeit und Solidarität Maßstäbe setzen", hieß es in der Aussendung.