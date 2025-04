Das Schicksal von Frau Stockl bewegt weiterhin die Fans. Zuletzt wurde das Universum der "Rosenheim-Cops" erschüttert durch die Nachricht, dass Marisa Burger die Serie verlassen wird. Sie spielt seit 2002 die Rolle der herb-charmanten Sekretärin der Polizeistation, ohne die dort nichts gehen würde. Allein schon die Handlung würde sich nie in Gang setzen, wenn Frau Stockl nicht "sagat": "Es gabat a Leich".

Nach Abschluss der Dreharbeiten zur neuen Staffel im Herbst 2025 wird nun also Burger die Serie auf eigenen Wunsch verlassen. Die Entscheidung sei ihr "nicht leichtgefallen", sagte die 51-Jährige der Abendzeitung München. Diese Zeit habe sie "persönlich und beruflich geprägt und bereichert".

Ein Nebenjob für Marisa Burger

Die Fans sind jedenfalls außer sich und können sich die „Rosenheim-Cops“ ohne Burger/Stockl gar nicht vorstellen. Dann gleich einstellen, ist die radikale Meinung vieler. Was Marisa Burger im Anschluss an ihren Ausstieg macht, interessiert die passionierten Seherinnen und Seher eher wenig. Die Schauspielerin ist für sie offenbar so verschmolzen mit ihrer Rolle, dass nur die Geschicke der Frau Stockl zählen. Was Frau Stockl nach ihrem Abschied - von dem man noch nicht weiß, wie er begründet werden wird - macht, ist aber noch völlig unklar.

Aber immerhin weiß man jetzt, dass Marisa Burger sich nicht langweilen wird: Sie wird in der Jury für den besten neuen Heimatspielfilm des Festivals Bavaria Biennale International mitberaten. Anders als von manchen Medien als „neuer Job“ kolportiert, macht sie das nicht zum ersten Mal. Ein Trost für ihre Fans wird das wohl kaum sein.