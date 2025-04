Es gabat ka Leich

Es gibt so Dinge, die ändern sich nie. Wenn man keinen Schirm mithat, regnet’s, die Kassa, bei der man sich anstellt, ist die langsamere und die Frau Stockl, die sagt für immer und ewig den „Rosenheim-Cops“ Bescheid: „Es gabat a Leich.“ Immer und ewig? Mitnichten. Kürzlich wurde bekannt, dass Schauspielerin Marisa Burger nach 25 Staffeln nicht mehr die Rolle der leicht schusseligen, aber nichtsdestotrotz herrischen Sekretärin spielen will.

Manche Fans sind nun außer sich. Sie sind der Meinung, dass ein „Rosenheim Cops“-Leben ohne Frau Stockl nicht nur sinnlos, sondern auch unmöglich ist. Deswegen könne man die Serie auch gleich einstellen. Tatsächlich geht das nicht weit genug: Am besten gleich den Sender ZDF dazu mitabschaffen und die Produktionsfirma Bavaria Fiction auch. Überhaupt das ganze Fernsehen an sich! In die Tonne damit! Ohne Frau Stockl braucht das alles keiner mehr.