Frankreich leiht Wandteppich von Bayeux an Großbritannien aus

Frankreich leiht den weltberühmten Wandteppich von Bayeux an Großbritannien aus. Im Gegenzug für die aus dem elften Jahrhundert stammende Stickerei sollen etwa hundert mittelalterliche Meisterstücke aus britischen Museen in der Normandie ausgestellt werden, wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in einem am Dienstag veröffentlichten Interview ankündigte.

„Der unschätzbare Wert der verliehenen Stücke verdeutlicht den Wunsch, die kulturelle Beziehung zwischen unseren beiden Ländern zu beleben“, sagte Macron, der am Dienstag zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Großbritannien eintraf. Frankreich und Großbritannien hatten sich nach den Spannungen in Folge des Brexits und angesichts der erratischen Politik von US-Politik Donald Trump zuletzt einander angenähert.