Francis Rossi von Status Quo: „Ricks Stärke waren nette Songs“

Am 24. Dezember 2016 starb Rick Parfitt, Sänger und Gitarrist von Status Quo und seit 1965 der beste Freund von Bandgründer Francis Rossi. Viele Kritiker sahen Parfitts Tod als Ende der Band. Jetzt haben Status Quo mit „Backbone“ trotzdem wieder eine CD veröffentlicht. Im KURIER-Interview erklärt Francis Rossi, warum.

KURIER: Ursprünglich wollten Sie „Backbone“ nicht machen. Warum nicht?

Francis Rossi: Mit dem letzten Album war ich nicht zufrieden, da war alles im selben Tempo und auch in ähnlichen Tonarten. Aber als Rick gestorben war, wurden die Kommentare, die sagten, ich würde es ohne Rick nicht schaffen, so bissig, dass ich dachte: Wirklich? Nein, das darfst du mir nicht sagen! Da sagte ich zur Band: „Wenn wir ein Album machen, bin ich der Diktator!“ Ich dachte, sie würden dazu Nein sagen. Aber sie sagten: Okay!