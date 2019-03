Francis Rossi: „Ich würde hoffen, dass es diesmal anders klingt“

Es heißt, dass Sie auf der letzten Tour, die Rick nach einem Herzinfarkt verließ, Differenzen hatten. Sie wollten, dass er seiner Gesundheit zuliebe den Lebensstil ändert, er wollte das aber nicht. Konnten Sie sich vor seinem Tod versöhnen?

Oh ja, natürlich. Er konnte der liebenswerteste Typ sein, aber auch richtig nervig. Aber so war er eben, und wir waren Freunde. Da gab es ja diese große Aufregung, weil wir zwei Tourbusse hatten. Alle sagten: „Oh! Rick ist in dem einen Bus, Francis in dem anderen!“ Alles Blödsinn! Die Wahrheit war, dass Rick und ich in dem einen Bus waren, und der Rest der Band in dem anderen. Das wäre nicht gegangen, wenn wir so ein großes Problem miteinander gehabt hätten, wie alle immer dachten.