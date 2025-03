Forscher finden Egon Schieles vergessene Nichte: Gerti Peschka starb 1944

Schiele starb 1918, die kleine Nichte befand sich da in Obhut der Großmutter. Erst später entwickelte die junge Frau offenbar Anzeichen einer psychischen Krankheit. Mit 17 wurde sie erstmals in die Krankenanstalt am Steinhof eingeliefert, in Folge war sie immer wieder dort in Behandlung. In der NS-Zeit wurde die Anlage zum Ort des Horrors. Gerti Peschka starb 1944 in Steinhof, offiziell an „inneren Entzündungen“. Nun werden ihre Spuren wieder teilweise sichtbar gemacht – auch im Schiele-Museum Tulln, das ab 29. 3. einen Teil seines Programms Anton Peschka widmet.