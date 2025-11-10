Gute Nachrichten für Fans: Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffee und Ilan Rubin machen 2026 mehrere Stadien, Arenen und Festivalbühnen in Europa unsicher. Die Foo Fighters starten mit ihrer "Take Cover"-Tournee am 10. Juni in Oslo und beenden sie am 10. Juli beim NOS Alive Festival in Portugal.

Foo Fighters kommen 2026 nach Wien Auch in Österreich ist ein Konzert eingeplant: Die Foo Fighters werden am 3. Juli 2026 im Wiener Ernst-Happel-Stadion spielen. Falls es doch nicht die Bundeshauptstadt sein soll: Am 15. Juni stoppt die Band beispielsweise in Warschau, am 17. in München, am 19. in Paris. Auch in Berlin soll es ein Konzert geben, am 1. Juli.

Tickets bereits ab 14. November Der allgemeine Vorverkauf für die Konzerte beginnt am Freitag, den 14. November, um 10:00 Uhr Ortszeit. "Pro Kunde können maximal 6 Tickets erworben werden," heißt es von Seiten der Veranstalter. Weitere Informationen zu Tickets und mehr gibt es hier.



Nach der Veröffentlichung der neuen Single "Asking for a Friend" ist die "Take Cover"-Tour 2026 die erste Europa-/Großbritannien-Tournee der Foo Fighters seit ihrer "Everything or Nothing at All Tour" in Jahr 2024. An verschiedenen Terminen werden etwa Royel Otis, Inhaler, IDLES, Otoboke Beaver, Fat Dog und Die Spitz als Support auftreten, heißt es. Die Foo Fighters hatten 2023 ihr elftes Studio-Album "But Here We Are" veröffentlicht, in dem sich Grohl und seine Kollegen mit persönlichen Tragödien auseinandersetzten. Nach dem Tod ihres Schlagzeugers Taylor Hawkins im Jahr 2022 beschrieb die Band darin verschiedene Phasen der Trauer.