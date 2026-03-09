Country Joe McDonald: US-Folksänger mit 84 Jahren verstorben
In seiner bis in die 2010er-Jahre reichenden Laufbahn schrieb Joe McDonald über 30 Alben.
Der US-amerikanische Folksänger Country Joe McDonald ist am Samstag im Alter von 84 Jahren an den Folgen einer Parkinson-Erkrankung gestorben. Das berichtete das Musikmagazin Rolling Stone. McDonald war Co-Gründer der Band "Country Joe and the Fish", die durch einen Auftritt 1969 beim Woodstock-Festival mit ihrem gegen den Vietnamkrieg gerichteten Protestsong "I-Feel-Like-I'm-Fixin'-to-Die Rag" breite Bekanntheit erlangten. Bald darauf löste sich die Gruppe auf.
McDonald schrieb über 30 Alben
McDonald betätigte sich weiter als Solokünstler und schrieb neben politisch motivierten Rocksongs und Folk-Alben auch Country-Musik. In seiner Laufbahn, die bis in die 2010er-Jahre reichte, schrieb er über 30 Alben.
