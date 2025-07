Finneas im Gasometer: Songs über die Ex-Freundin und andere Verluste

Stofftiere

All das wird von den 2.800 Konzertbesuchern wohlwollend aufgenommen. Die meisten scheinen Billie-Fans zu sein, kennen jeden Ton und kreischen nach jeder Strophe. Es folgen Songs wie „Angel“ und „The Kids Are All Dying“. Finneas wechselt zwischen elektrischer und akustischer Gitarre, setzt sich für Balladen hinter sein Piano und singt Fröhlicheres wie „2001“, während er von einer Bühnenseite zur anderen geht, eine Kappe signiert und Stofftiere aufhebt, die ihm Fans zugeworfen haben.

Nichts an dem Sound ist innovativ. Nichts spiegelt die klanglichen Experimente, die Hip-Hop-Einflüsse oder die Reduktion auf Beats wider, mit denen er und Billie dem famosen Eilish-Debüt-Album „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ so eine dichte und spannende Atmosphäre gegeben haben. Es sind einfach gute Songs zwischen Pop, Rock und Singer/Songwriter-Gesinnung, die der 27-Jährige für sich selbst schreibt – mit eingängigen Hooks und vielfältigen Rhythmen, die auch mal karibisch oder unbeschwert swingend sein dürfen.

Er singt über die Liebe, hat für das in Wien umjubelte „Break My Heart Again“ wortwörtlich eine Konversation mit der Ex hergenommen. Er singt auch über den Verlust von Freunden, Familienstreitigkeiten und in dem herausragenden „Only a Lifetime“ über die Wichtigkeit, das Hier und Jetzt und liebevolle Beziehungen hochzuhalten. All das in ständigem Wechsel zwischen energetisch aufbauender und melancholisch nachdenklicher Stimmung.