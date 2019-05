Finale und Favoriten in Cannes: Küsse und Kalkül

Auf einen gleichgeschlechtlichen Kuss läuft auch die Begegnung zweier junger Frauen in Céline Sciammas Historiendrama „Portrait of a Lady on Fire“ hinaus. Die 40-jährige Regisseurin ist ein Lieblingsgast des Festivals und wurde bereits frenetisch gefeiert, bevor noch irgendwer ihren Film gesehen hatte. In minimalistischen, komplett ausgeräumten Bildern erzählt sie von einer Malerin namens Marianne, die Ende des 18. Jahrhunderts den Auftrag bekommt, eine junge Frau zu porträtieren.