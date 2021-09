Fimfestival in Venedig: Goldener Löwe geht an Französin

Der Beschluss der Jury war überraschend, fiel aber eindeutig: Der Goldene Löwe von Venedig geht an die französisch-libanesische Regisseurin Audrey Diwan und ihr feinfühliges Abtreibungsdrama „Happening“ („L’évènement“). Die 41-jährige verfilmte die autobiografischen Erlebnisse der Erfolgsschriftstellerin Annie Ernaux, die in den 1960er Jahren als Schülerin schwanger wurde und abtreiben will. Doch das ist zu dem Zeitpunkt in Frankreich illegal: Die junge Frau – eindrucksvoll gespielt von Anamaria Vartolomei – muss sich einer Reihe gefährlicher Prozeduren unterziehen.