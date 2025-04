Filmpreis: Der Papierene Gustl geht an „Des Teufels Bad“

Seit dem Jahr 2003 wird alljährlich der Papierene Gustl, der Preis der österreichischen Filmkritik vergeben. Initiiert von dem Filmjournalisten Herbert Wilfinger, handelt es sich dabei um einen undotierten Preis, der in Form einer Urkunde an die jeweiligen österreichischen Verleiher des Siegerfilms verliehen wird. Bei dem heurigen Gewinner handelt sich um das Horror-Drama „Des Teufels Bad“ von dem Regie-Duo Veronika Franz und Severin Fiala. „Des Teufels Bad“ mit der Sängerin Anja Plaschg in der Hauptrolle gewinnt gleich zwei Mal: Einmal in der Kategorie bester österreichischer Film, einmal in der Kategorie bester internationaler Film. Die Siegerurkunde geht an den österreichischen Verleiher Filmladen.

Bislang wurden als sowohl bester heimischer als auch bester internationaler Film nur Michael Hanekes „Das weiße Band“ und die deutsch-österreichische Koproduktion „Große Freiheit“ von Sebastian Meise doppelt ausgezeichnet.