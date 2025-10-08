Filmkritik zu "Zweigstelle": Wer gestorben ist, bitte warten

Sollten Sie sich fragen, wie der Vorhof zur Ewigkeit aussehen könnte, finden Sie die Antwort hier: Wie ein Meldeamt in der deutschen Provinz. Denn die alte Volksweisheit „Von der Wiege bis zur Bahre – Formulare, Formulare“ stimmt auch noch im Jenseits. Einmal dort angekommen, verteilen sich die Seelen nicht einfach so zwischen Himmel, Hölle und dem „absoluten Nichts“ – jenem Ort, an den sich die, die an nichts geglaubt haben, verzwitschern. Nein, wer abnippelt, landet in einem labyrinthischen Büro – genauer gesagt: in Zweigstelle Süddeutschland III/2. Und dort muss er erst einmal eine Wartenummer ziehen.

So ergeht es einer Gruppe von Freunden – drei junge Frauen und ein Mann –, die mit ihrem Auto in einen Lastwagen krachen und sterben. Nachdem sie ihre Wartenummern gezogen und in weißer Unterwäsche durch Gänge und Kammerln geirrt sind, werden sie nach ihren Religionsbekenntnissen befragt; korrekte Seelenweiterleitung garantiert.