Filmkritik zu "Wenn du König wärst": Artus-Legende an der Highschool

Die Legende von König Artus und seiner Tafelrunde wird im Kino endlos wiederbelebt und findet nun eine unterhaltsame Fortsetzung an einer Highschool im Post-Brexit-England. Ausgerechnet ein pummeliger Schüler zieht das Schwert Excalibur aus dem Geröll einer Baustelle und fragt sich, was er damit anfangen soll. Antwort bekommt er von einer bösen Wurzelhexe, die den Stahl an sich reißen möchte.

„Attack the Block“-Regisseur Joe Cornish konfrontiert eine Schülergruppe mit ritterlichen Benimm-Regeln und einem Fantasy-Abenteuer, das sogar Patrick Stewart als Zauberer Merlin im Led-Zeppelin-T-Shirt auf den Plan ruft. Zwischen Verfolgungsjagden und Schwertkämpfen mit mittelalterlichen Geisterreitern verliert eine vorerst temperamentvolle Handlung zunehmend an Erzählschwung.

INFO: GB/ USA 2019. 120 Min. Von Joe Cornish. Mit Louis Serkis, Tom Taylor, Denise Gough.