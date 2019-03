Filmkritik zu "The Sisters Brothers": Schießwütige Schwestern

Vor fantastisch gefilmten Landschaften lässt Jacques Audiard sein unterhaltsames Herren-Ensemble zu Höchstform auflaufen. Dabei kommt er weitgehend ohne Frauen aus, um seine vier Helden in ihrer Männlichkeit zu irritieren. Während Eli mit offenem Mund schläft, krabbelt ihm eine Riesenspinne ins Maul und verwandelt sein Gesicht in einen Punchingball. Zudem geht ihm der randalierende Bruder auf die Nerven, und seine Kindheit mit einem prügelnden Vater bedrückt seine Seele.

Das potenzielle Opfer, der Schatzsucher Hermann Kermit Warm, erweist sich ebenfalls als ungewöhnlich zartbesaitet. Er will seinen Goldschatz nicht für den Eigenbedarf heben, sondern eine Kommune gründen – in Dallas! Inmitten frühkapitalistischer Raffgier und Gewinnsucht träumt er den Traum einer sozial gerechten Gesellschaft.

Fast steckt er die anderen damit an. Und überhaupt: Wer will noch im Wilden Westen in die Büsche pinkeln, wenn es doch die Erfindung des Wasserklosetts gibt?

INFO: F/ ESP/ROU/BEL/ USA 2018. 122 Min. Von Jacques Audiard. Mit John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed.