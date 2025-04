Filmkritik zu "Oslo-Stories: Liebe": Sex oder Langzeitbeziehung?

Der norwegische Regisseur Johan Dag Haugerud hat auf der Berlinale den Goldenen Bären für den dritten Teil seiner Trilogie „Oslo-Stories: Träume“ bekommen. Im Kino startet nun „Liebe“, der zweite Teil seines Tryptichons, in dem es vor allem um Sex geht.

Marianne ist Urologin, Tor ist Krankenpfleger. Die beiden arbeiten zusammen und pflegen ein freundschaftliches Verhältnis. Eines Abends treffen sie einander auf der Fähre, die Oslo mit der Insel Nakkholmen verbindet. Marianne kommt gerade von einem Treffen mit einem Geologen zurück, mit dem ihre Freundin sie verkuppeln will; Tor fährt auf der nächtlichen Fähre hin und her und versucht, per Grindr Männer kennenzulernen.