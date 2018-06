Filmkritik zu "Ocean’s 8": Damenwahl

Erst kamen die Männer dran, jetzt sind die Frauen an der Reihe: Hollywood schwelgt in der weiblichen Nachbesetzung von Erfolgsfilmen mit Männern. Zwar rief das „Ghostbusters“-Reboot in Lady-Format im Jahr 2016 eine Hasswelle unter den Fans hervor; trotzdem geht die Damenwahl munter weiter. Nun werden auch die Meisterdiebe von Danny Ocean einer Geschlechterumwandlung unterzogen.

Steven Soderbergh hatte mit seinem ersten Ensemble-Thriller „ Ocean’s Eleven“ (2001) das Original von 1960 entstaubt, in dem Frank Sinatra, Dean Martin und Sammy Davis Jr. als Gentlemen-Einbrecher in Aktion traten. In seinem Remake strahlten George Clooney und Brad Pitt so viel kriminelle Eleganz aus, dass sie noch für zwei weitere Fortsetzungen („Ocean’s Twelve“ und „Ocean’s Thirteen“) ausreichte.

„Ocean’s 8“ eröffnet nun eine Spin-off-Runde in weiblicher Top-Besetzung. Clooney und Pitt wurden durch Sandra Bullock und Cate Blanchett ersetzt. Unterstützt werden die beiden Drahtzieherinnen von weiblichen Fachkräften für Juwelenraub, darunter Stars wie Rihanna und Helena Bonham Carter.

Nun ist Regisseur Gary Ross („Die Tribute von Panem“) zwar nicht Steven Soderbergh, doch zumindest einen naheliegenden Verdacht hat er bestätigt: Frauen können ihre Rollen genauso gut spielen wie Männer. Und: Ihre Filme können auch genauso schlecht sein wie die von Männern.

Nun ist „Oceans’s 8“ kein richtig schlechter Film, dafür aber über weite Strecken überraschend unterhaltungsarm. Was beinahe noch schlimmer scheint in Anbetracht der Tatsache, dass eine Gruppe interessanter, schöner und talentierter Frauen wenig anderes zu tun bekommt, als schicke Sonnenbrillen und Armbanduhren durchs Bild zu tragen.

Es stimmt schon, dass auch bei Soderbergh elegante Oberflächen die Filme dominierten und Teil des Spaßes ausmachten. Doch in „Ocean’s 8“ haben der offen angestrebte Beauty-Kult und die endlose Fetischisierung von perfekten Körpern in teuren Marken-Kleidern unterhöhlende Wirkung. Anstelle von lässiger Eleganz tritt angestrengtes Schönheit-Muss.