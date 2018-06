Filmkritik zu "Hereditary - Das Vermächtnis": Familien-Horror

Tatsächlich hat „Hereditary“ wenig Mainstream-Appeal, und wer sich trotzdem hineinsetzt, sollte das im Voraus wissen. Kein cooles Gruselprogramm mit wohligen Gänsehauteffekten läuft ab, sondern eine irritierend unangenehme Psycho-Geisterbahnfahrt mit herben Schockeffekten.

Alles fängt mit dem Tod an. Die Großmutter einer vierköpfigen Familie ist gestorben, aber so richtig traurig ist niemand. Nicht die eigene Tochter Annie – eine Toni Colette mit rollenden Augen –, und auch nicht der Enkelsohn Peter. Einzig die Enkelin scheint betroffen, doch die 13-Jährige wirkt insgesamt leicht irre. Mit einem schrägen Gesicht, das an die unheimliche Version einer Porzellanpuppe erinnert, schleicht das Mädchen über den Schulhof und schneidet toten Tauben die Köpfe ab.

Regisseur Ari Aster beweist in seinem Debütfilm eine sichere Hand für (Horror-)Filmgeschichte. Weichgezeichnete, matte Polaroid-Farben und überbelichtete Bilder knüpfen stilsicher an eine Ästhetik der 70er-Jahre an. Wie von Geisterhand bewegt sich die Kamera durch die sinistren Räume der einsamen Villa, in der sich kein rechtes Familiengefühl einstellen will. Die zunehmend bedrückende Handlung, die von großen emotionalen Verlusten geprägt ist, unterlegt der brillante Saxophonist Collin Stetson mit lauerndem Schrecken.