Filmkritik zu "Five Nights at Freddy's 2": Horror in der Familienpizzeria

An den Filmkritiken kann es nicht gelegen haben, denn die waren weitgehend negativ. Doch die Einspielzahlen an den Kinokassen zeigten sich unbeeindruckt: Die Verfilmung der verkulteten Survival-Videospielreihe „Five Nights at Freddy’s“ spielte knapp 300 Millionen Dollar ein und entpuppte sich als das profitabelste Unternehmen der Blumhouse-Gruselschmiede. Jugendliche Gamer konnten sich im Kino in die Nachtschichten einer verlassenen Familienpizzeria einchecken, wo riesige Spielzeugroboter in Form von Bär, Kaninchen, Huhn und Fuchs auf Menschenjagd gingen.