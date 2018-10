Filmkritik zu "Smallfoot": Bruchpilot als Beweismaterial

Natürlich gibt es Yetis. Sie sehen aus wie ein Fell-Moonboot von Hansi Hinterseer, nur viel größer. Und sie singen auch.

Wohnhaft sind die zahmen Zottelböcke auf den Spitzen des Himalaya-Gebirges und führen dort ein beschauliches Leben. Was ihre Schuhgröße betrifft, haben die riesigen Yetis eindeutig einen „Bigfoot“. Daraus ergibt sich eine Frage, die die smarteren unter ihnen schon länger beschäftigt, nämlich: Gibt es auch so etwas wie einen „ Smallfoot“ (in anderen Weltgegenden umgangssprachlich auch „Mensch“ genannt)?

Laut offizieller Yeti-Ideologie gibt es ihn nicht.

„ Smallfoot“ sei nur ein Ammenmärchen, um kleine Yetis zu erschrecken, behauptet der Dorfälteste. Und als der junge Migo, ein freundlicher Fellriese, auf einen menschlichen Bruchpiloten stößt und anhand dessen winzigen Fußes einen echten „ Smallfoot“ erkennt, glaubt ihm keiner. Schlimmer noch, er wird aus der Dorfgemeinschaft verstoßen. Der Rest der Geschichte handelt davon, wie Migo beweist, dass es doch Menschen gibt. Er fällt den Berg hinunter, trifft auf ein Dorf und findet dort ein kreischendes Menschlein, das er als Beweismaterial mit nach oben nimmt. Dabei leben der visuelle Witz und der verspielte Slapstick dieser kinderfreundlichen Animation, zu deren ausführenden Produzenten auch „The LEGO Movie“-Visionäre Phil Lord und Christopher Miller zählen, im klischeeverkehrten Detail.

Nicht nur der Mensch ist angesichts des Fellmonsters zu Tode erschrocken, auch der Yeti weiß nicht so recht, was er mit dem hysterisch piepsenden Kleinfüßler anfangen soll. Als dieser nach längerer Schneewanderung stocksteif gefroren ist, will er ihn an einem Stock über dem Feuer wärmen und wundert sich über dessen wildes Gebrüll. Und dass auch schon bei der kleinsten, nett gemeinten Yeti-Berührung dem Menschen ein Zahn aus dem Mund springt, kommt für Migo überraschend.