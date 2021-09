Filmkritik zu "Der Hochzeitsschneider von Athen": Liebe geht durch den Faden

Nachdem nicht nur der Mann, sondern auch ein großer Kunstauftrag flöten gegangen sind, nimmt Frances ein Kunststipendium in Norwegen an. Auf den abgelegenen, kargen Lofoten, wo zumindest die äußere Sonne nie untergeht. Vor dem gut in Szene gesetzten, mystischen Panorama kommt es zu neuen Begegnungen.

Grantig

Zuerst einmal mit dem grantigen älteren Künstlerkollegen Nils, der Frances’ Kunstprojekt überwachen soll. Er entspricht ein bisschen zu sehr dem Klischee des wortkargen, dem Alkohol zugewandten Skandinaviers, wird aber überzeugend und charismatisch gespielt.

Schade, dass der Crash zwischen modernem Lebensstil und der Lebensweisheit nordischer Ahnen und Asen nur als Legitimierung für die Liebesgeschichte dient, die trotz des Lichts der Mitternachtssonne ein wenig fahl und fad daherkommt. Das Vorbild Woody Allen lässt sich in den schrulligen Figuren nicht übersehen. Doch der Film erinnert eher an die Alterswerke Allens, als an dessen frühe Meisterwerke.

Text: Gabriele Flossmann

INFO: D/NOR 2019. 106 Min. Von David Wnendt. Mit Jenny Slate, Alex Sharp, Fridtjov Såheim.