Filmkritik zu "Cold War": Heiße Liebe, Kalter Krieg

Spätestens seit dem Gewinn des Auslands-Oscars für sein Sixties-Drama „ Ida“ ist Pawel Pawlikowski kein Geheimtipp mehr. Mit „ Ida“ katapultierte sich der polnische Regisseur an die Vorderfront des europäischen Autorenkinos und zettelte gleichzeitig in Polen eine hitzige Debatte an. Das Spannungsfeld zwischen katholischer Kirche, Antisemitismus und Sozialismus, das er in „ Ida“ freilegte, wurde in seiner Heimat nicht von allen Seiten goutiert.

Pawlikowskis neuer Film „Cold War – Der Breitengrad der Liebe“ erinnert auf den ersten Blick an „ Ida“: Ebenfalls in einem fast quadratisch engen Filmformat gedreht und in kristalline Schwarz-Weiß-Bilder gegossen, blendet er mit seiner formalen Schönheit. In Cannes erhielt Pawlikowski den Preis für beste Regie; und womöglich wird er dafür seinen zweiten Auslands-Oscar erhalten, wer weiß.

Auch „Cold War“ beschäftigt sich mit den Befindlichkeiten einer Nachkriegsgesellschaft. Auf der Suche nach „etwas Ländlichem“ durchforsten ein Musiker namens Wiktor und seine Kollegin die polnische Provinz des Jahres 1949. Sie halten Ausschau nach musikalischen Nachwuchstalenten, mit denen sie das folkloristische „Mazurek-Ensemble“ (basierend auf der historischen Mazowsze Truppe) gründen und mit Gesang und Tanz zur Identitätsbildung Polens beitragen können. In einem demolierten Herrenhaus treten die Jungtalente zum Vorsingen an – und die junge blonde Sängerin Zula überzeugt Wiktor nicht nur mit ihrem goldenen Kehlchen.

Eine fatale Liebesgeschichte zwischen dem Chorleiter und der Sängerin beginnt. Wiktor flüchtet aus Polen, nachdem seine Truppe dazu verpflichtet wird, für Stalins Propaganda-Zwecke aufzutreten und die Agrar-Reform zu besingen. Zula bleibt zurück – und in einer elliptisch erzählten Zeitspanne von 15 Jahren treffen beide einander in unterschiedlichen Phasen des Kalten Krieges an unterschiedlichen Orten, frischen ihre Liebe auf und trennen sich wieder.