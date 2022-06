Filmkritik zu Baz Luhrmanns "Elvis": Schnappatmung mit Ekstase

Ihm gegenüber agiert Tom Hanks als Mephisto-Figur: Mit „Fatsuit“ und hässlicher Nasenprothese spielt der nette Tom Hanks die unsympathischste Rolle seines Lebens. Seinen fiesen Schweinsäuglein entgeht kein einziger Dollar, den er nicht mit seinem legendären Wunderkind verdienen kann, um weiterhin seiner Spielsucht zu frönen: Durch gewieftes Marketing macht er den jungen, weißen Country-Musiker, der schwarzem Rhythm and Blues singt, zum König des Rock ’n’ Roll. Dass Elvis bereits als Bub in Memphis, Tennessee mit schwarzer Musik in Kontakt kam, die ihn zeit seines Lebens beeinflusste, wird in ausführlichen Passagen gewürdigt.

Baz Luhrmanns bombastischer Blockbuster durchläuft die bekannten Karrierestationen – von Elvis, dem idealistischen Jungstar, hingebungsvollem Muttersöhnchen und Ehemann von Priscilla bis hin zum drogensüchtigen Weltstar in Las Vegas. Sein „Elvis“ ist keine Dramatisierung des Lebens von Elvis Presley, sondern dessen spektakuläre Oberflächenbebilderung.

INFO: AUS/USA 2022. 159 Min. Von Baz Luhmann. Mit Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge.