Filmkritik zu "Alles ist gut": Er meint es nicht so

Trobisch erzählt diesen Gewaltakt komplett unaufgeregt, geradezu verblüffend. Kein Geschrei, kein Handgemenge. Danach putzt sich Janne die Zähne und behält die ganze Sache für sich.

Eine Frau will sich nicht zum Opfer machen lassen. Diesen Topos erzählte Paul Verhoeven unlängst in seinem sardonischen Rachethriller „Elle“ mit einer unbezwingbaren Isabelle Huppert. Trobisch hingegen nähert sich dem Thema mit stillem Realismus an. Janne will einfach mit ihrem Leben weitermachen, ihre Beziehung führen, den neuen Job, in dessen Umwelt Martin auftaucht, nicht belasten.

Außerdem gehört sie zu jenen Menschen, die lieber ihre eigenen Wünsche zurücknehmen, als einen offenen Konflikt mit anderen auszutragen.

Der Kellner hat das falsche Essen gebracht? Egal, passt schon. Alles gut.

Der Boy-Freund brüllt auf der Straße herum?

Er meint es nicht so. Ich komm schon klar.

Trobisch sucht nicht nach abgerundeten Wahrheiten, sondern nach jenen Verschiebungen, die bestimmte Ereignisse auslösen. Martin taucht auf Jannes Arbeitsplatz auf und sucht ein Gespräch mit ihr. Die ganze Angelegenheit tut ihm sichtlich leid, aber am meisten leid tut er sich selbst.

Jannes Flucht in eine Normalität wiederum erweist sich auch als Flucht vor der eigenen Konturlosigkeit. Doch die inneren Implosionen nehmen zu. Irgendwann sprengen sie alle höflichen Umgangsformen weg und lassen nur ein hartes „Nein“ übrig.

INFO: D 2018. 93 Min. Von Eva Trobisch. Mit Aenne Schwarz, Andreas Döhler, Hans Löw.