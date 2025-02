Filmkritik zu "Willkommen in den Bergen": Unterrichten im Bergdorf

Ein Lehrer namens Michele (gespielt vom italienischen Starkomiker Antonio Albanese) hat von seinem Job im römischen Vorort die Nase voll: Raus aus der Stadt und weg von den schlimmen Kindern! Freudig nimmt er das Angebot an, eine Mehrstufenklasse in einem winzigen Bergdorf in den Abruzzen zu unterrichten. Schon die Anreise erweist sich wegen der Schneemassen als beschwerlich. Doch der Lehrer ist motiviert, freundet sich mit den Dorfbewohnern an und wirft ein Auge auf die Kollegin. Als der Schule aufgrund von Schülermangel die Schließung droht, bieten die Dorfbewohner Flüchtlingsfamilien Wohnungen an und stocken mit deren Kinder die halb leere Klasse auf. Märchenhafte, sehr einfach gestrickte Erfolgskomödie aus Italien.

INFO: I 2024. 113 Min. Von Riccardo Milani. Mit Antonio Albanese, Virginia Raffaele.