Filmkritik zu "Wilhelm Tell": Farbloser Freiheitskämpfer

Nick Hamms opulent-langatmige Hollywood-Version des Rütlischwurs stürzt sich gleich zu Beginn auf die berühmte Apfelszene. In einem Duell der Großaufnahmen starren sich alle Beteiligten feindselig ins Auge: Tell, seine Frau, sein Sohn und Gessler, der bösartige Landvogt der Habsburger. Schweiß rinnt über das Gesicht des zitternden Knaben, während sein Vater den Pfeil auf ihn richtet.

Leider findet sich keiner dieser knackigen Sätze in der englischen Originalfassung. Dafür neigt Wilhelm Tell dazu, mit jeder Aussage eine druckreife Stammbuchweisheit von sich zu geben, Marke: „Es sind die Misserfolge, aus denen wir lernen.“ Schnarch.

„Wilhelm Tell“ ist ein Klassiker der Schullektüre. Die Geschichte des Schweizer Freiheitskämpfers, der seinem Sohn mit der Armbrust den Apfel vom Kopf schießen musste, findet sich prominent in Schillers „Wilhelm Tell“ und ist gespickt mit herrlichen Zitaten, die bis heute unseren Sprachschatz erfreuen: „Durch diese hohle Gasse muss er kommen“, zum Beispiel, oder: „Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt.“

Der dänische Schauspieler Claes Bang spielte bislang die vielleicht beste Rolle seines Lebens als eitler Kunstkurator in Ruben Östlunds „The Square“. Als mittelalterlicher Ex-Kreuzritter William Tell ist er zwar edelmütig und heroisch, leider auch ein wenig fad. Da kann sein Gegenspieler Gessler, zähneknirschend verkörpert von Connor Swindells, in seiner blinden Wut schon etwas mehr bösartiges Charisma entwickeln. Ebenfalls sehenswert Gesslers Chef: Das böse Oberhaupt der österreichischen Habsburger spielt Sir Ben Kingsley mit einem goldenen ... äh ... Glasauge.

Obwohl Tell wiederholt beteuert, wie sehr er Krieg und Gewalt verabscheut, delektiert sich die Schweizer Variante von „Braveheart“ genüsslich in ausufernden Schlachtszenen – mal vor weiten Ansichten pittoresker Gebirgslandschaften, mal in blutrünstigen Details Blut sprühender Schnittwunden. Auch computergenerierte Seeschlachten dürfen nicht fehlen. Dazwischen schwört Tell, als wäre er in der Bergpredigt, mit viel Pathos und vor schwellender Orchestermusik begleitet, seine Genossen auf den Freiheitskampf ein: „Heute sind wir Schweizer!“