Filmkritik zu "Welcome Home Baby": Unheimliche Heimat in der österreichischen Provinz

Judith hat ein Haus geerbt. Mitten in einem Kaff in der österreichischen Provinz, von ihrem Vater, der sie als Kind weggeben hat. Judith lebt mit ihrem Mann Ryan in Berlin und arbeitet als Notärztin. Für sie ist der Fall klar: Mit Ryan einen Abstecher nach Österreich machen, die alte Bude schnell verkaufen und nach Berlin zurückkehren.