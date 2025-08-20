Filmkritik zu "Was ist Liebe wert - Materialists": Das perfekte Date
Sommer sei die perfekte Zeit, um sich zu verlieben. Kommt dann der Herbst und es wird kühler, habe man jemanden zum Kuscheln, sagte Celine Song in einem Interview. Passend zur Saison startet daher auch ihr neuer Liebesfilm gerade noch rechtzeitig im August.
Nachdem sich die koreanisch-kanadische Regisseurin für ihr sensibles Kinodebüt „Past Lives“ zwei Oscarnominierungen verdiente, setzt sie nun mit einer romantischen Komödie nach.
„Ich verspreche Ihnen, Sie werden die Liebe Ihres Lebens heiraten“, versichert Lucy etwas großspurig ihrer Klientin. Lucy ist begnadete Heiratsvermittlerin in einer Elite-Agentur für Reiche – also quasi ein menschliches Äquivalent zum Algorithmus der Dating-Plattformen im Internet. In der High Society von New York hat sie bereits neun Ehen gestiftet. Auch für die schwierige Klientin Sophie L., eine „nette, normale Frau“, wird sie bestimmt den Richtigen finden. Feinfühlig tastet sich Lucy durch die vielfach überzogenen Vorstellungen ihrer Kunden und Kundinnen und zuckt auch mit keiner Wimper, wenn ein Mann beteuert, eine „reifere“ Frau in ihren Dreißigern zu suchen – „aber älter als 27 soll sie nicht sein“.
Aussehen, Alter, Größe, Hautfarbe, Beruf, Einkommen – alles kommt auf die Shopping-Liste für das Wunsch-Date. Und wer genügend Geld hat, kann sich um 200.000 Dollar die Beine brechen lassen, um seine Körpergröße um 15 Zentimeter zu verlängern. „Ich fühle mich wie eine Ware“, klagt eine Liebessuchende, deren Suche nach dem perfekten Date sich zunehmend zum Albtraum entwickeln.
Die Regisseurin weiß, wovon sie erzählt, denn sie hat selbst in einer Dating-Agentur gearbeitet.
Geld oder Liebe
Schöne Menschen, herrliche New-York-Schauplätze und coole Musik bringen Celine Songs Liebesbusiness auf Hochglanz und liefern brav alle Schauwerte der romantischen Komödie ab. Die charismatische Dakota Johnson spielt Lucy mit der Treuherzigkeit einer Brautjungfrau und dem Geschäftssinn der professionellen Kupplerin. Lucy hat einst ihr Herz an einen arbeitslosen Schauspieler – gespielt von Marvels „Captain America“ Chris Evans – verloren, der seine Liebe leider nur in einer schlampigen Männer-WG beteuern konnte. Nun flirtet sie mit dem perfekten Traummann: Er ist ein hochattraktiver Junggeselle (gespielt vom hochattraktiven Pedro Pascal), der alle Kategorien zwischen reich und gut aussehend erfüllt und seine Liebesansagen in einem 12-Millionen-Dollar Penthouse macht.
Celine Song legt ihren charismatischen Hauptdarstellern sowohl witzige wie auch nachdenkliche Dialoge in den Mund, ehe sie im berechenbaren Arm-aber-glücklich-Ende im Kitsch-Country verflachen.
INFO: USA/FIN 2025. 116 Min. Von Celine Song. Mit Dakota Johnson, Pedro Pascal.
