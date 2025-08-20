Filmkritik zu "Was ist Liebe wert - Materialists": Das perfekte Date

Sommer sei die perfekte Zeit, um sich zu verlieben. Kommt dann der Herbst und es wird kühler, habe man jemanden zum Kuscheln, sagte Celine Song in einem Interview. Passend zur Saison startet daher auch ihr neuer Liebesfilm gerade noch rechtzeitig im August. Nachdem sich die koreanisch-kanadische Regisseurin für ihr sensibles Kinodebüt „Past Lives“ zwei Oscarnominierungen verdiente, setzt sie nun mit einer romantischen Komödie nach.

„Ich verspreche Ihnen, Sie werden die Liebe Ihres Lebens heiraten“, versichert Lucy etwas großspurig ihrer Klientin. Lucy ist begnadete Heiratsvermittlerin in einer Elite-Agentur für Reiche – also quasi ein menschliches Äquivalent zum Algorithmus der Dating-Plattformen im Internet. In der High Society von New York hat sie bereits neun Ehen gestiftet. Auch für die schwierige Klientin Sophie L., eine „nette, normale Frau“, wird sie bestimmt den Richtigen finden. Feinfühlig tastet sich Lucy durch die vielfach überzogenen Vorstellungen ihrer Kunden und Kundinnen und zuckt auch mit keiner Wimper, wenn ein Mann beteuert, eine „reifere“ Frau in ihren Dreißigern zu suchen – „aber älter als 27 soll sie nicht sein“.

Chris Evans als arbeitsloser Schauspieler und Dakota Johnson als Kupplerin.

Aussehen, Alter, Größe, Hautfarbe, Beruf, Einkommen – alles kommt auf die Shopping-Liste für das Wunsch-Date. Und wer genügend Geld hat, kann sich um 200.000 Dollar die Beine brechen lassen, um seine Körpergröße um 15 Zentimeter zu verlängern. „Ich fühle mich wie eine Ware“, klagt eine Liebessuchende, deren Suche nach dem perfekten Date sich zunehmend zum Albtraum entwickeln. Die Regisseurin weiß, wovon sie erzählt, denn sie hat selbst in einer Dating-Agentur gearbeitet.