Filmkritik zu "Volveréis – Ein fast klassischer Liebesfilm": Wie eine Hochzeit – nur umgekehrt

An dieser Stelle liefert der spanische Regisseur Jonás Trueba auch gleich das passende Stichwort für das eigene Filmemachen, denn seine Anti-Rom-Com „Volveréis“, die wir sehen, ist auch exakt jener Film, den Ale und Alex gerade selbst fertigstellen.

Die Verschiebungen, die sich durch das Film-im-Film-Setting ergeben, sorgen für einen Anschein von experimentellem Erzählen, das der Geschichte aber nichts hinzufügt. Sehr viel hingegen hat sich Trueba aus dem französischen Sommerkino eines Eric Rohmers und seinen Hang zur Gesprächigkeit abgeschaut: In lockerem Plauderton quasseln sich Ale und Alex durch ihren Freundeskreis und schütten mit sehr vielen Worten ihren doch immer wieder aufkeimenden Kummer über die Trennung zu. Auch Referenzen wie zu Ingmar Bergman oder dem amerikanischen Kinophilosophen Stanley Cavell dürfen nicht fehlen, können aber von erzählerischen Längen nicht ablenken. Immer wieder leidet Truebas Tragikomödie an demselben Problem, an dem auch das Langzeitpaar laboriert: „Die Luft ist raus.“

INFO: E/F 2024. 114 Min. Von Jonás Trueba. Mit Itsaso Arana, Vito Sanz.