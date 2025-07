Filmkritik zu "Vier Mütter für Edward": Ein Muttersöhnchen kommt selten allein

Edward ist ein Helfertyp. Fünf Jahre lang pflegte er seine Eltern – erst den mittlerweile verstorbenen Vater, nun seine störrische Mutter Alma. Seit einem Schlaganfall kann Alma nicht mehr sprechen, was sie aber nicht daran hindert, ihren Sohn per Hausglocke oder Sprachtablet herumzukommandieren.

In einem Radio-Interview, das er nebenbei in seinem Auto führen musste (das Haus ist mit den alten Damen voll belegt) beteuert Edward, dass sein Roman nicht nur von schwuler Liebe, sondern auch von den sozialen Strukturen eines postkolonialen Irlands erzählt, das von Katholizismus geprägt ist. Natürlich interessiert sich kein Mensch für diesen Subtext, aber Regisseur Darren Thornton will diese Themen zumindest erwähnt wissen. In "Vier Mütter für Edward" – das lose Remake einer italienischen Tragikomödie – lässt er Edward in einer berührenden Szene mit seinem autoritären, homophoben Vater abrechnen. Die meiste Zeit aber versucht er, seinen Humor aus der Diskrepanz zwischen dem sanftmütigen Edward und den vier barschen Ladys zu schöpfen. Das gelingt leider nur in manchen Momenten, denn für eine tiefer sitzende Komik bleiben die vier Frauen zu oberflächlich und stereotyp erzählt, um bei ihren verbalen Abreibungen wirklich Funken zu schlagen.

INFO: IRL 2024. 89 Min. Von Darren Thornton. Mit James McArdle, Fionnula Flanagan.