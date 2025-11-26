Filmkritik zu "Unsere Zeit wird kommen": Starke Liebe zwischen den Welten

Viel älter als 50 Jahre wird er nicht werden, glaubt Siaka Touray. Geboren in Gambia, lebt er mit seiner österreichischen Frau Victoria Preuer in Wien und ist ermüdet von den Mühsalen des Alltags. Victoria und er führen eine innige Beziehung, doch latent spürbare, rassistische Vorurteile, bürokratische Probleme, aber auch die Unterschiede ihrer kulturellen Welten machen dem Paar zu schaffen. Während sie als Grafikerin arbeitet, hält er sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser.