Zwei Palästinenser kriminell in Athen: „To a Land Unknown“

Hartes Buddy-Movie, liebevoll erzählt: Zwei palästinensische junge Männer schlagen sich mit Taschenraub und Prostitution durch.
Alexandra Seibel
11.03.2026, 18:35

Mahmood Bakri und Aram Sabbah.

Zwei Cousins namens Chatila und Reda haben das palästinensische Lager im Libanon verlassen und sind im Armenviertel von Athen gelandet. Ihr großer Traum: Nach Deutschland gelangen und dort ein Café eröffnen. Dazu brauchen sie allerdings gefälschte Pässe und das dafür notwendige Geld. Sie überfallen eine alte Frau, stehlen teure Turnschuhe oder prostituieren sich.

Der dänisch-palästinensische Regisseur Mahdi Fleifel erzählt sein hartes Buddy-Movie illusionslos, aber zärtlich: Ohne das kriminelle Verhalten seiner exzellent besetzten Protagonisten zu entschuldigen, entwirft er ein mitleidloses Milieu, in dem sich jeder gegen jeden wendet und Chatila zu der traurigen Einsicht kommt: „Wir sind schlimmer als Tiere.“

INFO: GB/F/NL/D 2024. 105 Min. Mahdi Fleifel. Mit Mahmood Bakri, Aram Sabbah.

