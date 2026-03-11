Zwei Palästinenser kriminell in Athen: „To a Land Unknown“

Zwei Cousins namens Chatila und Reda haben das palästinensische Lager im Libanon verlassen und sind im Armenviertel von Athen gelandet. Ihr großer Traum: Nach Deutschland gelangen und dort ein Café eröffnen. Dazu brauchen sie allerdings gefälschte Pässe und das dafür notwendige Geld. Sie überfallen eine alte Frau, stehlen teure Turnschuhe oder prostituieren sich.