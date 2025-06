Filmkritik zu "The Ugly Stepsister": Schönheitsoperation im Barock

Üblicherweise interessieren sich die Erzähler von Aschenputtel – oder auch Cinderella, wie sie im Englischen genannt wird, nur für sie: Die brave Tochter eines reichen Witwers, die von der neuen Stiefmutter und deren zwei fiesen Töchtern wie eine Küchenmagd behandelt wird und in der Asche schlafen muss. Aschenputtel ist gütig und schön, nimmt heimlich am Ball im Schloss des Prinzen teil und gewinnt sein Herz. Anhand ihres verlorenen Schuhs, der nur auf ihren zarten Fuß passt, findet der Königssohn seine unbekannte Tänzerin wieder, heiratet sie – und wenn sie nicht gestorben sind ... und so weiter.

Die norwegische Regisseurin Emilie Blichfeldt hat für ihr gewitztes Spielfilmdebüt einen ganz neuen Blick auf das Originalmärchen geworfen. In ihrer blutlustigen Lesart gehen nicht Schönheit und Tugend Hand in Hand, sondern Obszönität und Body-Horror. Zwar hält sie sich an die opulenten Barock-Fassaden einer Gesellschaft in der Mitte des 18. Jahrhunderts, doch ist die Schauerromantik – und deren modernes Update, der Horror – nie weit. Zwischen Rosenblättern und Wachskerzen tummeln sich Maden, der Familienvater bespritzt die Tischgesellschaft mit Blutfontänen, ehe er röchelnd mit dem Gesicht in der Torte verendet.