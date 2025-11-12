Filmkritik zu "The Running Man": Hetzjagd mit gestrecktem Mittelfinger

Arnold Schwarzenegger war „The Running Man“ – in einem Action-Klassiker, der lose auf Stephen Kings Roman „Menschenjagd“ beruhte und im Herzen der 1980er-Jahre schlug. Nachdem Schwarzenegger-Remakes derzeit hoch im Kurs stehen, folgt nach „Predator: Badlands“ nun auch „The Running Man“ in einer Neuversion von Edgar Wright. Der Brit-Regisseur hat ein Händchen für Genre-Kino, das er gerne mit schnellen Schnitten wie in „Baby Driver“ vorantreibt oder mit Pop-Humor aufmöbelt – wie in seiner Actionkomödie „Hot Fuzz“ oder der Horrorparodie „Shaun of the Dead“. Mit „Running Man“ ist Wright im Mainstream der Blockbuster-Unterhaltung angekommen, wenn auch mit erhobenem Mittelfinger.

Inhaltlich eine lose Mischung aus „Die Tribute von Panem“ und „The Squid Game“, hält eine Realityshow namens „The Running Man“ die Bürger eines autoritären Staates bei Laune. Die Teilnehmer werden live im Fernsehen durchs Land gehetzt und müssen 30 Tage überleben. Dem Sieger winkt eine hohe Geldsumme. Ben Richards, 35, verheiratet und Vater eines schwer erkrankten Kindes, braucht dringend Geld. Er lebt in den lichtlosen Slums einer dystopischen Klassengesellschaft und gilt jobmäßig als schwer vermittelbar. Gegenüber staatlichen Schikanen beweist er größte Widerstandsfähigkeit und profiliert sich als neuer Favorit für die Show „The Running Man“. Und weil Edgar Wright in den Tiefen seines Herzens eine Neigung zum Punkrock hat, überzuckert er seine Kampfhandlungen mit anarchischem Humor und einer Brise Sozialkritik. Gemeinsam mit seinem Helden schüttelt er die Faust gegen mächtige Konzernchefs und autoritäre Willkür.

Kein Tom Cruise Glen Powell, der den gejagten Helden spielt, ist bekannt als Romantiker in „Wo die Lüge hinfällt“ und „A Killer Romance“, zeigte sich aber auch katastrophenresistent in „Twisters“. Immer wieder wird der Strahlemann als Millennial-Nachfolger von Großkalibern wie Tom Cruise gehandelt. Genügend Muskeln hätte er. Für einen überzeugenden Hollywood-Leading-Man fehlt ihm allerdings die Starpower.

