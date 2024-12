Filmkritik zu "The Outrun": Saoirse Ronan als Alkoholikerin

Nora Fingscheidt, die deutsche Regisseurin von „The Outrun“, hat ein Händchen für Außenseiter. In ihrem Debütfilm „Systemsprenger“ folgte sie einem Mädchen, dessen Wutverhalten das deutsche Jugendamt an seine Grenzen bringt. In ihrem nächsten Spielfilm, dem US-Drama „The Unforgivable“, entließ sie Sandra Bullock aus dem Gefängnis ins Schlechtwetter von Seattle. Gebrandmarkt als Polizistenmörderin, erfährt sie von ihrer neuen Umwelt nur Hass und Ablehnung.

Ruiniert ihre Beziehung: Saoirse Ronan und Paapa Essiedu in "The Outrun"

Nüchtern nie glücklich

All diese Ereignisse erzählt Nora Fingscheidt keineswegs chronologisch, sondern fragmentarisch und assoziativ. Um dem Alkohol endgültig zu entsagen, hat sich Rona auf die Orkney-Inseln zurückgezogen, wo sie ein einsames Leben in rauer Natur führt. Dort hat sie viel Zeit, um über ihre schwierige Kindheit – ihr Vater leidet an einer bipolaren Störung, die Mutter hat sich in die Religion geflüchtet – und jene Episoden ihres Lebens nachzudenken, die in sprunghaften Rückblenden schmerzhaft ihre Gegenwart durchlöchern. Die Architektur von Londons Häusern legt sich über die Felsenlandschaft von Orkney, die einsame Nacht auf der Insel verschmilzt mit einem Besuch im Nachtclub.