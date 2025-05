Filmkritik zu "The Million Dollar Bet": Wettlauf mit dem Sandsturm

Der Glanz von Las Vegas wirft lange Schatten. Dass das Leben am Rande von Amerikas legendärer Gambling-Hochburg mehr als unglamourös ist, beschäftigt das (amerikanische) Kino immer wieder – zuletzt anhand von Ex-Baywatch-Ikone Pamela Anderson , die als „The Last Showgirl“ einen Abgesang auf das Glücksversprechen der Glitter-City anstimmte.

Schauplatz ist eine Männer-Wohngemeinschaft in einem Vorort von Las Vegas. Jack und Hank leben vom Pokerspiel, während Freund Tony die meiste Zeit an einer E-Zigarette zieht. Nach einer verkaterten Nacht steigern sich Jack und Hank in eine Wette hinein: Wenn es Hank schafft, einen dreifachen Marathon – also über 112 Kilometer – in 24 Stunden zu laufen, gewinnt er eine Million Dollar.