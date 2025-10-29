Filmkritik zu "The Mastermind": Kunstraub im Kopfpolster

Nicht nur im Louvre wird Kunst gestohlen. Auch in einem Provinzmuseum einer US-Kleinstadt in den 1970er-Jahren verschwinden wertvolle Gegenstände. Unter dem dilettantischen Kommando eines Ex-Kunststudenten und Familienvaters namens James brechen zwei Männer in den schläfrigen Museumssaal ein, pflücken ein paar Gemälde von der Wand und stopfen sie in Polsterüberzüge. Die Besucher, die ihre Nase in den Saal stecken, werden so selbstverständlich verscheucht, dass alle davon ausgehen, es seien ein paar Handwerker mit Reparaturarbeiten beschäftigt.