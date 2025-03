Pamela Anderson in "The Last Showgirl": Enttäuschende Comeback-Rolle

Frauen jenseits der 50 sind in Hollywood immer noch in der Minderheit, auch wenn Schauspielerinnen wie Demi Moore („The Substance“) oder Nicole Kidman („Babygirl“) aktuell gerne als Gegenbeweis herangezogen werden. Nun ist Pamela Anderson an der Reihe. Das ehemalige Sex-Symbol hat ihren roten Badeanzug als „Baywatch“-Beauty längst abgestreift. Stattdessen sorgte sie mit ihrem No-Make-up-Look für Schlagzeilen und wurde dafür gefeiert, aus ihrem Alter – sie ist 57 – kein Hehl zu machen.

Wie ungnädig die Unterhaltungsindustrie allerdings mit älteren Frauen umgeht, hat nicht nur Demi Moore in „The Substance“ demonstriert. Auch Pamela Anderson macht in ihrer Rolle als Showgirl namens Shelly diese bittere Erfahrung. Über 30 Jahre lang ist sie als Tänzerin in „Le Razzle Dazzle“ in Las Vegas aufgetreten, doch damit ist es nun vorbei. „Le Razzle Dazzle“ muss einem akrobatischen Burlesque-Zirkus weichen. Bald fällt der letzte Vorhang und Shelly steht vor dem (professionellen) Aus.