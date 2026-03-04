Horrorklassiker-Update: Frankenstein und seine Punk-Braut

Obwohl sie im Horrorklassiker „Frankensteins Braut“ (1935) sogar im Titel steht, ist von „der Braut“ keine Rede. Ihr Filmauftritt dauert kaum drei Minuten. Gespielt von Elsa Lanchester, spricht Frankensteins Braut nie, schreit nur schrill und stirbt wenig später.

Für Maggie Gyllenhaal war dieser Kurzauftritt eindeutig zu wenig und sie beschloss, in ihrer zweiten Arbeit als Regisseurin „der Braut“ einen ganzen Film zu widmen. Und nachdem sich die mittlerweile für „Hamnet“ oscarnominierte Schauspielerin Jessie Buckley bereits in Gyllenhaals Debüt „Frau im Dunkeln“ bestens bewährt hat, wurde sie „die Braut“. Christian Bale wiederum spielt Frankenstein, der sich in Chicago von 1936 nach einer Gefährtin sehnt. Mithilfe einer Wissenschaftlerin gräbt er ein totes Escort-Mädchen aus, erweckt es zum Leben und nennt es Penny.