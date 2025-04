Filmkritik zu "The Assessment": Antrag auf Fortpflanzung

Wer ein Kind will, muss zuerst die Elternmatura schaffen. So sehen es die strengen Regeln einer futuristischen Welt nach der Klimakatastrophe vor, in der jede Art der Fortpflanzung als Ressourcenbelastung gilt. Weil aber Mia und Aayran – beides Wissenschafter – als wertvolle Mitglieder ihrer höchst restriktiven Gemeinschaft gelten, dürfen sie einen Antrag auf Fortpflanzung stellen. Doch erst, wenn „the assessment“ – die Beurteilung – positiv verlaufen ist, bekommen sie dazu die Erlaubnis. Dementsprechend groß ist ihre Aufregung, als eine junge Frau namens Virginia vor der Tür steht und sich als „Assessor“ vorstellt: Eine Woche lang wird sie Lebenssituation von Mia und Aaryan beobachten und dann ihr finales Urteil abgeben.