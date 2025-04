Filmkritik zu "The Accountant 2“: Ben Affleck mit harter Handkante

Ben Affleck als Christian Wolff, autistisch veranlagter Rechnungsprüfer mit harter Handkante, machte den Actionthriller „The Accountant“ zuerst zu einem Kino-, dann zu einem Streaming-Hit. In der Fortsetzung kehrt Affleck nun als wortkarger Wolff zurück, steht aber diesmal mit einem Bein in der Buddy-Komödie: Jon Bernthal als Wolffs Auftragskiller-Bruder Brax sorgt mit geschwisterlichem Geplänkel für Auflockerung in der Kampfhandlung.