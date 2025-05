Filmkritik zu "Tanz der Titaten": Das G-7-Gipfeltreffen des Grauens

Die Oberhäupter der G-7-Staaten treffen im Hinterland von Dankerode in Sachsen-Anhalt zusammen. Die deutsche Kanzlerin Hilde – im rosa Sakko mit Merkel-Frisur gespielt von Cate Blanchett – ist Gastgeberin einer illustren, wenngleich leicht verblödeten Runde von Spitzenpolitikern.

Der US-Präsident neigt dazu, bei jeder Gelegenheit einzunicken, Italiens Vertreter gesteht, sich gerne als Mussolini verkleidet zu haben, und der Kanadier leidet an Liebeskummer. Eine Moorleiche mit abgeschnittenem Penis um den Hals sorgt für einen makaberen Auftakt, der sich in eine bizarr-schräge Horrorkomödie hineinsteigert, an der sich unschwer die Handschrift des Surreal-Kanadiers Guy Maddin erkennen lässt.

INFO: KAN/USA/D/U/GB 2024. 104 Min. Von Guy Maddin u. a. Mit Cate Blanchett.